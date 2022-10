Face aux crise économique et énergétique, le G20 Finances ne démêle rien

La ministre des Finances indonésienne Sri Mulyani avec le gouverneur de la banque centrale indonésienne Perry Warjiyo, le 13 octobre 2022. © Patrick Semansky / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En marge des rencontres annuels FMI - Banque mondiale, les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 se sont retrouvés dans un contexte de rare tension : la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les économies, une Russie isolée et le différend entre Arabie saoudite et États-Unis autour du pétrole. Ce qui est habituellement un forum des grands argentiers pour coordonner les réponses aux crises n’a pas débouché sur un communiqué commun.