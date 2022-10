France: Emmanuel Macron annonce une série de mesures en faveur de la voiture électrique

Dans un entretien au quotidien Les Échos à paraître lundi 17 octobre, le président français annonce de nouveaux coups de pouce à l'achat de voitures électriques. L'objectif : faire produire en France deux millions de véhicules à l'horizon 2030, contre 1,3 million en 2021.

À la veille de l'ouverture du Mondial de l'auto à Paris, où il doit se rendre lundi, Emmanuel Macron met le turbo sur l'automobile électrique. Plus 1 000 euros pour le bonus écologique, qui va être porté de 6 000 à 7 000 euros pour la moitié des ménages français les plus modestes achetant une voiture électrique, a annoncé le chef de l'État dans un entretien avec le quotidien Les Échos à paraître lundi. Objectif : « rendre la voiture électrique accessible à tous ».

Notant que la voiture électrique ne représentait en 2017 que 1% des ventes contre 13% aujourd'hui, Emmanuel Macron dit vouloir parvenir au seuil de 30% à la fin de son quinquennat en accompagnant davantage les ménages. Ces bonus ont permis de faire décoller le marché des véhicules électriques dans de nombreux pays, alors qu'elles restent bien plus chères à l'achat que leurs équivalents à essence ou diesel. Mais plusieurs gouvernements ont déjà abaissé les montants de ces aides. Ce bonus est valable pour les véhicules vendus moins de 47 000 euros, soit des électriques compactes, soit des SUV, comme la Renault Mégane et la Peugeot 2008, mais pas une Tesla.

« Préférence européenne »

La préférence européenne, c'est d'ailleurs ce que prône Emmanuel Macron. « Je défends fortement une préférence européenne sur ce volet et un soutien fort à la filière automobile. Il faut l'assumer et cela doit advenir le plus vite possible », a déclaré le chef de l'État.

« Les Américains achètent américain et mènent une stratégie très offensive d'aide d'État », a-t-il expliqué. « Les Chinois ferment leur marché. On ne peut pas être le seul espace, le plus vertueux sur le plan climatique, qui considère qu'il n'y a pas de préférence européenne. »

Bouclier tarifaire

Le bouclier tarifaire, déjà appliqué sur les prix de l'énergie, va par ailleurs être étendu aux recharges sur les bornes électriques, a annoncé Emmanuel Macron. « À partir de janvier 2023, nous allons aussi étendre le bouclier tarifaire aux bornes électriques (...). Aujourd'hui, les prix restent raisonnables, nous allons nous assurer qu'ils le resteront », a-t-il déclaré.

L'autre mesure, c'est la location de voitures à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes qui devrait être lancée au deuxième semestre 2023.

Le président français dit vouloir accompagner massivement les constructeurs automobiles, leurs sous-traitants et les services associés. « Nous atteindrons le million de véhicules électriques produits en France en 2027 », promet Emmanuel Macron, ajoutant avoir pour ambition que deux millions de véhicules électriques soient construits en 2030.

