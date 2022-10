La grogne monte au Portugal face à une vie de plus en plus chère

Et malgré les garanties du gouvernement. La CGTP, la centrale syndicale proche du parti communiste, avait appelé à manifester samedi 15 octobre à Lisbonne et Porto.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Pour l’emploi, contre la précarité et pour des salaires dignes. Dans le long cortège de la CGTP, Rafael, de la section jeune de la centrale, brandissait une pancarte réclamant un salaire minimum à 800 euros contre 705 actuellement.

« 800 euros, c’est le minimum du minimum ! Mais même si on l’obtenait, on n’ irait pas loin avec ça. Le coût de la vie augmente beaucoup et le peuple, les jeunes, on ne peut plus faire face. Tout simplement, on n’a plus les conditions pour tenir le choc de l’inflation. On se tue au travail mais on s’appauvrit, ce n’est plus possible ! »

Le syndicat a rejeté la proposition gouvernementale d’un smic à 760 euros brut. Insuffisant pour s’en sortir, estime Manuela Santos, fonctionnaire municipale.

« Les travailleurs portugais vivent dans la misère. Nous sommes parmi ceux qui gagnent le moins en Europe. Et en Europe quand ils disent qu’ils n’ont plus les moyens pour se chauffer, nous c’est comme ça depuis des années. Alors stop, ça suffit ! »

Le 18 novembre prochain, c’est la fonction publique qui sera en grève générale.

