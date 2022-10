Mondial de l'Auto: les constructeurs chinois présents pour faire du «réseau»

À Paris, le «Mondial de l'Auto», le rendez-vous international des quatre-roues, a fait son grand retour en présentiel ce lundi 17 octobre. Rendez-vous plus que jamais électrique cette année pour un secteur contraint d'abandonner à terme le moteur thermique afin de répondre aux enjeux climatiques. Et dans ce domaine, l'ambition des constructeurs chinois en Europe ne se dément plus. Deux grands groupes GWM et BYD ont fait leur entrée au Salon.

© RFI/Pierre René-Worms