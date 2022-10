Chine-Union européenne: de la lune de miel à la défiance sous Xi Jinping

Ouvert dimanche dernier en grande pompe par le président chinois Xi Jinping, le XXe congrès du Parti communiste chinois (PCC) devrait s’achever ce samedi 22 octobre par sa reconduction pour cinq ans au poste de secrétaire général du PCC. Les messages officiels de félicitations de l’Union européenne devraient être de mise, mais les relations entre l’UE et la Chine se sont dégradées depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir il y a dix ans.

de notre correspondant à Bruxelles,

En l’espace de deux décennies, la croissance des relations commerciales sino-européennes a été telle qu’aujourd’hui la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’UE, si on exclut le secteur des services. Des consultations sont organisées chaque année et le 23ᵉ sommet UE-Chine s’est tenu le 1er avril dernier, par vidéoconférence, Covid oblige.

Mais les tensions entre les deux parties sont observées sur les fronts commerciaux, diplomatiques et politiques, comme l'illustre par exemple l'insistance des Européens qui essaient, sans succès, depuis six mois d’amener la Chine à dénoncer la guerre en Ukraine. On est loin de la quasi-lune de miel commerciale entamée dans les années 1990. Mais aujourd’hui, ce qui symbolise le plus le changement dans la relation entre les deux blocs, c’est le sort de l’Accord global sur les investissements entre la Chine et l’Union européenne : cette longue et ambitieuse négociation essentiellement commerciale qui est désormais dans les limbes de l’attente d’une ratification.

Accord de libre-échange

Les premières négociations concernant un accord de libre-échange ont démarré au début du règne de Xi Jinping, arrivé à la tête du Parti communiste chinois en 2012. Comme son nom l’indique, l’accord porte sur les investissements industriels, financiers, dans les télécommunications par exemple. Le donnant donnant était que chacun ouvrait à l’autre une partie de ses secteurs protégés et l’accord a été décrit par la Commission européenne comme « le plus ambitieux » jamais conclu par la Chine dans l’ouverture de son marché aux entreprises européennes. Cet accord a été négocié pendant sept ans et il a même été signé en décembre 2020.

Répression

Mais l'essai n'a pas été transformé, et les nuages politiques se sont accumulés au-dessus du berceau de cet accord mort-né. Tout s'est dégradé avec le sort réservé par Pékin à la minorité ouïghoure dans la région du Xinjiang. Dès la signature de l'accord, le Parlement européen et plusieurs gouvernements, dont la France, condamnaient la répression du régime communiste. Le 4 mai 2021, l’accord global avec la Chine est gelé car ce jour-là l’Union européenne dénonce officiellement le traitement des Ouïghours, ce qui entraîne en rétorsion des sanctions chinoises à l’encontre d’institutions de l’UE et de leurs membres.

Les conflits ne manquent pas, puisqu'un différend a également opposé Pékin et Bruxelles devant l'Organisation mondiale du commerce. Un vrai conflit de fond sur l'essence même de l’économie chinoise que l’UE refuse de considérer comme une économie de marché, arguant qu’elle reste une économie socialiste dirigée étant donné les aides publiques accordées aux entreprises chinoises.

La relation sino-européenne est aujourd’hui celle de ceux blocs concurrents avec l’UE qui se dote d’instruments internes pour surveiller les investissements chinois ou qui met en place son portail mondial de 300 milliards d’euros pour faire pièce à la Chine et à son initiative baptisée les « nouvelles routes de la soie ».

