L'Europe au chevet de sa facture énergétique

Ce jeudi et demain se tient à Bruxelles un sommet européen sur les questions énergétiques. La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont fait flamber les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité. Depuis février, les intérêts divergent et chaque pays défend son mix énergétique. Au début du mois, à Prague, un sommet exceptionnel avait permis de défricher le terrain. Mais l'hiver approchant, il y a urgence à aller plus loin.

Publicité Lire la suite

avec notre envoyée spéciale Juliette Gheerbrant et notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Selon la Commission européenne, l'impératif c'est désormais pour les 27 de se comporter face à l'énergie avec la même solidarité que face au Covid. Pour sa présidente Ursula Von der Leyen, il faudrait, à l'instar de ce qui a été fait pour les vaccins, procéder à des achats groupés de gaz, mais les 27 reprochent à la Commission le manque d'ambition de ces propositions.

Le mixe énergétique de chaque pays reste la pierre d'achoppement majeure, certains sont encore fortement au charbon comme la Pologne, certains ont privilégié l'électricité comme la France, d'autres enfin ont une industrie qui tourne essentiellement au gaz comme l'Allemagne. On l’a vu hier encore, le report du conseil des ministres franco-allemand témoigne des tensions en cours, à tel point qu'Emmanuel Macron affichait ce jeudi comme priorité à son arrivée à Bruxelles la préservation de l'amitié et l'alliance franco-allemande.

► À lire aussi : Pourquoi le moteur franco-allemand patine

Depuis le conseil de Prague certes, la Commission européenne a proposé quelques mesures comme de permettre des achats communs de gaz. Au niveau des États mais aussi dans le secteur privé. Ensuite de réviser l’indice de la bourse du gaz, et plafonner les transactions pour limiter les prix. Et la Commission propose aussi de rediriger 40 milliards du fonds de cohésion vers les ménages et les entreprises pour faire face à la flambée des prix de l’énergie.

Autre piste, une solution défendue par la France, l’extension du « modèle ibérique » pour faire baisser le prix de l’électricité. A l’instar de ce que font l’Espagne et le Portugal, les 27 subventionneraient le prix du gaz pour permettent à leurs opérateurs électriques de produire du courant à moindre coût. Mais l’Allemagne notamment ne veut rien entendre. Parmi les questions soulevées par des détracteurs de cette solution, combien ça coûte et comment on finance le mécanisme ; comment éviter qu’il entraîne une augmentation de la consommation et donc une tension du marché ? Et comment éviter que de l’électricité subventionnée par l’Union européenne reparte ensuite dans des pays tiers comme le Royaume Uni ou la Norvège, qui vend par ailleurs très cher son gaz aux 27 ?

► À lire aussi : les prix du gaz baissent dans un marché temporairement «rassuré»

Un sujet très technique, et compliqué mais les 27 doivent garder une chose en tête : les factures flambent – dans certains pays comme l’Italie elles explosent et l’inquiétude grandit, les citoyens et électeurs européens attendent une aide concrète et rapide.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne