L'Union européenne va entrer en récession en fin d'année et subir une forte inflation

À la caisse d'un supermarché à Septèmes-les-Vallons, près de Marseille, en novembre 2022 (image d'illustration). AFP - CHRISTOPHE SIMON

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Selon la Commission européenne, l'Union européenne va entrer officiellement en récession en fin d'année et subir une inflation plus forte que prévu à cause de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Les derniers chiffres de croissance sont tombés, et ils ne sont pas bons.