Faillite de la bourse d'échange FTX: le signe d’une crise systémique pour les cryptomonnaies?

La débâcle de la société FTX, l'une des principales bourses d'échange de cryptomonnaies, risque d'entrainer des pertes de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour les clients de cet « exchange ». La société est en faillite, son fondateur, le milliardaire américain Sam Bankman-Fried a démissionné et les avoirs sont bloqués - bien qu'il semble que des mouvements suspects sur au moins un milliard de dollars se soient produits ces dernières heures, selon l'agence Reuters.

Ce vendredi 11 novembre, la société américaine FTX, l'une des plus importantes bourses d'échange de cryptomonnaies logée aux Bahamas, se déclarait en faillite. Son fondateur, le jeune milliardaire américain Sam Bankman-Fried démissionnait. Dans la tourmente depuis une semaine, FTX entraine dans sa chute environ 130 sociétés qui travaillaient avec elle. On ne sait pas encore si les épargnants qui avaient des comptes chez FTX pourront récupérer leur avoirs. Les pertes pourraient se chiffrer en milliards de dollars.

De Lagos, à San Francisco, de Paris à Nairobi, cette faillite a pour conséquence que les possesseurs de cryptomonnaies tremblent. Le bitcoin, déjà malmené depuis près d'un an, a perdu près d'un quart de sa valeur en quelques heures à la suite de la faillite de FTX.

Risque de crise de confiance chez les épargnants

La crise est d'abord une crise de confiance qui risque de refroidir les épargnants qui spéculaient sur les cryptomonnaies. Pour David Nataf, le président de la fondation AFRO, une cryptomonnaie panafricaine, les consommateurs doivent désormais choisir plus sérieusement les véhicules sur lesquels ils investissent. Il existe plus de huit mille cryptommonnaies, et toutes ne se valent pas.

« Les monnaies qui survivront seront probablement les monnaies "à cause", explique-t-il. Une cause comme le panafricanisme, une cause comme le carat pour les diamantaires. On va essayer également de trouver des monnaies pour pouvoir collatéraliser les matières premières. Dans les échanges de matières premières, il n'est pas normal de devoir stocker une quantité d'or avant la livraison. Donc les monnaies à « cause » vont pouvoir survivre et les monnaies purement spéculatives auront tendance à disparaitre. »

Quant aux bourses d'échange, la débâcle de FTX a démontré qu'il fallait davantage les surveiller. Des géants comme Binance qui contrôle 40% des transactions, ou encore Coinbase l'un de ses challengers, jurent la main sur le cœur que leurs pratiques sont plus saines que celle de FTX et que les avoirs de leurs clients ne risquent rien.

La descente aux enfers continue pour FTX

La descente aux enfers n'est pas terminée pour FTX et ses dirigeants. Non seulement son fondateur démissionnaire Sam Bankman-Fried a vu sa fortune personnelle passer en quelques heures de 16 milliards de dollars à zéro. Mais sa société FTX est désormais insolvable et elle risque de devenir toxique pour l'ensemble du secteur.

Les doutes sur la qualité de sa gestion émis il y a une semaine par son concurrent Binance prennent d'autant plus de relief que cette nuit FTX a repéré une série de mouvements non autorisés. Des fonds théoriquement gelés par la procédure de mise en faillite ont disparu. Selon l'agence Reuters, au moins un milliard de dollars puisés dans les dépôts des clients sont concernés. FTX ne confirme pas les montants, mais annonce avoir sécurisé ses fonds hors ligne pour les protéger.

Piratage ou manipulation ? Les rumeurs vont bon train. La débâcle de FTX assène un coup très rude au secteur des cryptomonnaies. L'affaire FTX va aussi donner des arguments aux autorités monétaires du monde entier qui tentent depuis quelques années de mieux réguler le secteur. Le Far West monétaire n'inspire décidément plus confiance.

Les cryptomonnaies, un secteur peu réglementé

Les cryptomonnaies, c'est la liberté. Voilà le slogan qu’on a le plus souvent entendu dans la bouche de leurs promoteurs. Elles sont nées au lendemain de la crise financière de 2008 en réaction au système financier traditionnel qui, par son inconséquence, avait plongé le monde dans la tourmente.



Mais de la liberté à l'anarchie, la frontière est parfois floue, et les multiples crises que connait le secteur depuis qu'il brasse des milliers de milliards de dollars démontrent qu'une forme de régulation est devenue nécessaire. Il reste que les grandes banques centrales ont plutôt tendance à confondre régulation et chasse aux sorcières. Ce qui pousse les sociétés d'achat et de vente, les exchanges, à s'expatrier comme l'a fait FTX dans les paradis fiscaux comme les Bahamas.



« Il faut une législation claire et non pas une législation punitive. Or, on est dans la punition ex-nihilo. Il y a une mauvaise réputation (des cryptomonnaies NDLR). Dès le départ, il y a un soupçon d'opacité. À partir de là, nous avons des exchanges qui vont s'installer dans des juridictions opaques. C'est parce qu'il n'y a pas de juridiction qui aujourd'hui ont mis en place une législation claire et adpatée à cette matière nouvelle », estime David Nataf président de la fondation AFRO, une cryptomonnaie panafricaine.



Contrairement à une idée reçue, l'industrie des cryptomonnaies n'est pas hostile à la réglementation. Mais celle-ci peine à émerger aux États-Unis et en Europe. La Chine, quant à elle, a un fait un choix radical en interdisant désormais les transactions liées aux cryptomonnaies.



