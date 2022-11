Crise énergétique: entre sobriété et recherche de gaz, les Européens en quête de solutions

Journée spéciale « Un monde en crise / un monde plus sobre ? »

De 7h40 à 9h / Édition spéciale en trois parties dans RFI matin

Présenté par Arnaud Pontus.

7h40 - 8h : « Un monde en crise »

8h10 - 8h30 : « Un monde plus sobre ? »

8h40 – 9h : « et demain ? »



De 9h10 à 10h / « Appels sur l’actualité » : Énergies : l'énorme potentiel de l'Afrique ». Les auditeurs réagissent.

Présenté par Juan Gomez.



De 11h10 à 12h / « 8 milliards de voisins » : « Énergie et habitat »

Présenté par Emmanuelle Bastide.



De 15h10 à 16h / « Autour de la Question » : « L’énergie solaire en Afrique »

Présenté par Caroline Lachowsky.



De 18h10 à 18h30 / « Décryptage » : « L’électrification en Afrique ».

Présenté par Gaëtan Plenet.