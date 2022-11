Après la faillite de la bourse d’échange FTX, une meilleure régulation des cryptomonnaies s’impose

Les banquiers centraux de la planète appellent à mieux réguler le secteur des cryptomonnaies, après la débâcle de la bourse d'échange américano-bahaméenne, FTX. Le dernier en date, le gouverneur de la Banque de France, qui estime que les déboires de FTX vont accélérer les mesures de réglementation. La FED, la réserve fédérale américaine, estime de son côté que le secteur des cryptomonnaies doit être soumis aux mêmes réglementations que le secteur financier traditionnel.

Publicité Lire la suite

C'est la revanche des shérifs dans le Far West cryptomonétaire. Avec la débâcle de FTX, les autorités bancaires et boursières du monde entier montent au créneau pour réclamer davantage de contrôle sur les plateformes d'achat et de vente de cryptomonnaies.

En France, cette réglementation est déjà très poussée, comme l'explique Faustine Fleuret, présidente de l'association pour le développement des actifs numériques (ADAN) : « Vous avez plus d'une cinquantaine de plateformes qui sont déjà enregistrées, cela veut dire qu'elles sont supervisées par nos autorités de tutelle. Par exemple, en ce moment, à l'issue de ce qui s'est passé sur les marchés, l'ensemble des acteurs enregistrés en France sont consultés par nos autorités de tutelle pour comprendre quels sont les impacts. Est-ce que les clients sont exposés ? Quelles sont les répercussions éventuelles, etc. »

La France et bientôt l'Europe - qui est en train d'adopter un cadre réglementaire similaire - font figure de bons élèves. Le problème étant que certaines plateformes, comme c'est le cas de FTX, échappent à la réglementation en s'enregistrant dans des paradis fiscaux, les Bahamas pour FTX. D'où le besoin d'une harmonisation internationale.

►À lire aussi: Faillite de la bourse d'échange FTX: une crise systémique pour les cryptomonnaies?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne