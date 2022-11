Beaujolais Nouveau, le millésime 2022 est celui du changement climatique

C'est le troisième jeudi de novembre. Les Beaujolais Nouveaux sont arrivés ! C'est le nouveau slogan de cette fête populaire et planétaire qui traduit plusieurs types de vins issus de différents terroirs. En 2021, 18 millions de bouteilles se sont écoulées dans le monde. Cette année, il pourrait y en avoir un peu moins.

La nature a été dure avec les vignerons et les vigneronnes du Beaujolais, cette petite région viticole de l’est de la France, qui va du nord de la ville de Lyon au sud de Mâcon. Ils se souviendront de 2022 comme d’un millésime particulièrement éprouvant à cause des phénomènes météorologiques extrêmes qui se sont multipliés tout le long du cycle végétatif de la vigne.

Un millésime marqué d’un sceau climatique

« Il manquait terriblement cette petite pluie juste avant les vendanges », soupire Sandra Escot, cheffe de marché pour la France, la Suisse et la Chine au sein de la société Lallemand, leader mondial de la production de levures, bactéries et leurs dérivés. Cette œnologue et vigneronne au domaine des Pins Saint Amour note que le poids des grappes arrivant dans son chai était par endroit divisé par deux. Résultat : moins 20% de raisins récoltés pour satisfaire les amateurs au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore au Canada, qui sont les principaux pays importateurs de Beaujolais et Beaujolais Villages Nouveaux.

Serait-ce un premier millésime véritablement marqué par le changement climatique ? Bertrand Chatelet, œnologue et directeur de la Sicarex, centre de recherche viti-vinicole dans le Beaujolais, confirme : « On a eu des températures extrêmes au mois de mai, en juillet. Il faut remonter à 2003 pour retrouver les conditions comparables. Tout le monde a vécu cela, les hommes comme la vigne. Cela a provoqué dans le vignoble un stress hydrique inhabituel en contraste avec 2021. Les vins sont des témoins de ce changement et de ce millésime hors normes. Les vignerons s’adaptent, évidemment, en démarrant les vendanges de façon historiquement précoce, soit deux semaines par rapport à la moyenne habituelle. C’est d’ailleurs un enjeu tout au long de l’année. On fertilise la vigne pour permettre au sol de se régénérer et d’augmenter ses capacités de rétention en eau. La transition écologique est en route pour réduire l’usage de produits phytosanitaires. Il y a énormément de questionnements. La période que l’on traverse n’est pas évidente, mais c’est aussi un grand défi pour nous les œnologues qui guidons les vignerons dans le vignoble ». En effet, plusieurs expérimentations sont pilotées par ce centre de recherche, portant notamment sur l’irrigation, le matériel génétique et les modes de conduite de la vigne.

La viticulture durable en marche

S’il n’est pas facile de faire du vin bio dans le Beaujolais à cause de son climat capricieux, de plus en plus de producteurs bousculent les règles établies. « À l’heure du réchauffement climatique, la transition écologique s’est avérée indispensable dans notre région », déclare Daniel Bulliat, président d’Inter Beaujolais, l’interprofession de la région où opèrent 2 000 vignerons, 9 caves coopératives et 200 négociants. Ceux qui ont décidé de s’y mettre travaillent sur ce que l’on appelle « l’agroécologie », c’est-à-dire une vision de l’agriculture visant à obtenir un système de production performant pour les enjeux environnementaux et économiques, que sociaux.

Dans ce petit vignoble de 14 500 hectares, où la surface moyenne des exploitations n’excède pas les 8 hectares, plusieurs labels coexistent, on s’y perd un peu… En 2021, on dénombre dans le Beaujolais 500 exploitations viticoles certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE). Ce label valorise notamment les pratiques respectueuses de l'environnement. Parallèlement, 250 exploitations sont conduites en agriculture biologique (AB) ou sont en cours de conversion. Une dizaine d’exploitations sont certifiées Demeter. Cette certification prône l’utilisation des préparations biodynamiques qui vont agir énergétiquement sur l’équilibre de l’écosystème du vignoble. L’Association du développement durable Terra Vitis dénombre près de 80 adhérents. Et pour compléter ce tableau, un certain nombre d’entreprises qui agissent pour un développement durable porte un label de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (Engagé RSE) (source : Inter Beaujolais).

Et ce Beaujolais Nouveau 2022, ravira-t-il nos papilles ? « Il est à la fois puissant et fruité. C’est le premier vin de ce millésime que l’on déguste. C’est l’annonce de ce que seront les futurs vins du Beaujolais dans quelques mois », conclut Bertrand Chatelet. À boire avec modération.

