L’Algérie interdit l’importation et la construction de véhicules diesel

Une rue d'Alger en 2015. (Image d'illustration) wikimedias commons

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Algérie veut prendre part à l'effort planétaire contre le réchauffement climatique et donne un tour de vis aux véhicules diesel. Et c'est une première, le gouvernement veut interdire l'importation et la construction sur le territoire de voitures de tourisme roulant à ce carburant considéré particulièrement polluant