L’OCDE table sur un net ralentissement de l'économie mondiale jusqu'en 2023

Selon l'OCDE, l'économie mondiale ne croîtra que de 3,1 % cette année, en forte baisse par rapport à 5,9 % en 2021. AP - Michael Sohn

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’OCDE exclut le scénario de la récession, mais prévoit un net ralentissement de l’économie mondiale pour cette année et l'an prochain. Le PIB va croître de 3,1% soit à peine plus de la moitié des 5,9% réalisé l’an dernier. Le PIB pourrait rebondir modestement en 2024, constate l’Organisation de coopération et de développement économique dans ses dernières prévisions.