Covid-19: le FMI exhorte la Chine à vacciner davantage et à soutenir l'économie

Alors que la pandémie est en recrudescence en Chine, avec 30 000 cas par jour, le FMI a exhorté le pays à accélérer fortement le rythme des vaccinations contre le Covid-19.

Selon la directrice générale adjointe du FMI, « la combinaison de variants plus contagieux du Covid-19 et des lacunes persistantes dans les vaccinations a conduit à la nécessité de confinements plus fréquents, pesant sur le taux de consommation et d'investissement privé, y compris dans le logement », a déclaré Gita Gopinath.

Il faut donc renforcer le rythme des vaccinations, estime la directrice générale adjointe du FMI, mais aussi maintenir une politique budgétaire accommodante pour relancer la consommation et l’immobilier, en tension dans le pays. Et ce, notamment en facilitant l’accès aux prêts pour les entreprises du bâtiment et pour les acheteurs de logements.

Le FMI estime toutefois que les risques économiques de la Chine sont temporisés par le ralentissement mondial, la hausse des prix de l’énergie et le resserrement des politiques financières mondiales. Le Fonds maintient aussi ses prévisions de croissance du PIB chinois publiées le mois dernier. Soit 3,2% en 2022 et de 4,4% en 2023. Et il anticipe l'arrêt progressif de la politique « zéro Covid » au second semestre 2023.

