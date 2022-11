États-Unis : un Black Friday sur fond de hausse des prix

Les Américains célèbrent Thanksgiving qui commence ce 24 novembre. Et le Black Friday, qui succède, est d'habitude synonyme de grands rabais. Mais cette année, l'inflation est passée par là. Et la quête des bonnes affaires risque d'être assombrie.

Depuis des mois, les prix flambent dans la première économie mondiale. À 7,7% en octobre, l'inflation persiste malgré les efforts de la FED pour diminuer son impact.

Il y a un an, c'était tout autre chose. Les difficultés d'approvisionnement et les fermetures d'usines à cause de la pandémie de Covid-19 ont provoqué des ruptures de stock. Cette année, les industriels et les commerçants ont anticipé leurs commandes. Au risque d'avoir trop de denrées sur les bras sans pouvoir les vendre.

Le trop-plein de marchandises profite aux consommateurs qui chassent les bonnes affaires, notamment dans l'électronique et l'habillement.

Pour de nombreux Américains, la vie est devenue trop chère avec la hausse des prix de l'essence et de l'alimentaire. Les bas revenus sont les plus concernés. De nombreux foyers ont profité des aides gouvernementales durant le Covid-19, alors que la consommation stagnait. L'épargne ainsi constituée commence à se réduire. Alors que les crédits à la consommation sont en hausse.

