France: les concertations sur la réforme des retraites reprennent, sous pression

La concertation sur la très épineuse question des retraites reprend ce jeudi 1er décembre autour d'Olivier Dussopt. Le ministre du Travail reçoit les partenaires sociaux pour un troisième cycle de discussions sur plusieurs jours. En attendant, les contours du projet de loi de réforme des retraites présenté en janvier 2023 restent flous et la tension est forte autour du texte.

« Toute information qui circulerait sur un quelconque arbitrage relève de la rumeur ». Voilà comment réagit le cabinet du ministre du Travail lorsqu'on l'interroge sur l'âge de départ à la retraite retenu dans le texte final, rapporte Pierrick Bonno, du service politique de RFI. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de l'amener à 65 ans avant d'évoquer finalement un recul à 64 ans d'ici à la fin de son mandat, accompagné d'un allongement de la durée de cotisation.

Alors que choisira finalement l'exécutif ? « 65 ans, c'est la feuille de route, explique le porte-parole du gouvernement. Mais les concertations peuvent faire changer les choses », ajoute Olivier Véran. Et puis, que faire de la question de la pénibilité et des régimes spéciaux ?

Des annonces avant la mi-décembre

Le temps presse en tout cas, car le gouvernement promet des annonces avant la trêve de Noël, « d'ici la fin de la deuxième semaine de décembre », a précisé le ministre.

Une fois le projet de loi présenté en Conseil des ministres, la bataille ne sera pas gagnée pour autant. Le gouvernement va devoir faire face à une opposition farouche à l'Assemblée. Et aller chercher des alliés, notamment du côté des Républicains qui ont déjà fixé leurs lignes rouges et agitent la menace d'une motion de censure en cas de passage en force. Un député LR donne le ton : « Le gouvernement a absolument besoin de nous pour faire passer sa réforme. Sauf que si on la vote, on n'a plus rien à faire dans l'opposition. »

