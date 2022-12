Chine: l'activité dans les services plonge en novembre à cause des restrictions sanitaires

En Chine, la stratégie zéro-Covid imposée par les autorités depuis bientôt trois ans pèse lourdement sur l'activité des services. Celle-ci s'effondre en novembre, notamment dans le tourisme, l'hôtellerie-restauration et les transports, et ce, malgré le récent assouplissement de certaines restrictions.

Il s'agit d'un effondrement bien plus fort qu'attendu. L'indice des directeurs d'achats PMI s'est établi à 46,7 points en novembre, contre 48,4 en octobre. Quand cet indice, permettant de connaître l'état économique du secteur, est inférieur à 50, cela signifie une contraction de l'activité.

Depuis septembre, en effet, le secteur des services ne cesse de se dégrader. En cause, de multiples foyers de Covid-19 qui ont touché la Chine. En novembre, le nombre des cas a atteint des niveaux records depuis le début de la pandémie. Résultat : les entreprises ont connu leur plus forte chute de production depuis six mois.

La Chine continue d'appliquer une stricte politique zéro-Covid, si chère au président Xi Jinping, même si celle-ci a été partiellement assouplie, notamment après des manifestations inédites d'habitants exprimant leur ras-le-bol des restrictions sanitaires. À Pékin, de nombreux magasins ont pu rouvrir, et les habitants peuvent utiliser les transports en commun sans devoir présenter leur test PCR.

Trouver un équilibre entre mesures de contrôle et croissance économique est redevenu une question centrale pour les autorités chinoises, estiment les spécialistes. Mais la manière dont les autorités locales appliqueront ou non ces instructions sera déterminante.

