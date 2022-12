Chine: le géant de l'électronique Foxconn dit embaucher à nouveau

Foxconn tente d'aller de l'avant après les affrontements dans son usine de Chine centrale il y a moins de deux semaines, en lien avec des problèmes de salaires et des conditions de travail. Le géant taïwanais de la technologie, principal fournisseur d'Apple, va commencer à embaucher de nouveaux salariés. En attendant, cet épisode laisse des traces dans les performances de l'entreprise.

Le groupe a assuré travailler avec les autorités pour assurer une production sûre et « faire tous les efforts pour protéger » les droits et les intérêts des employés.

Foxconn dit ainsi se diriger progressivement vers le rétablissement de la capacité normale de production. Cela passe donc par des recrutements- dont on ne connait pas le nombre -, cela passe aussi par une réaffectation de la production vers différentes usines.

Une production qui a calé, en novembre, avec un chiffre d'affaires en baisse de plus de 11% sur an, de près de 30% par rapport à octobre. Foxconn reste flou sur ses perspectives pour le troisième trimestre. Le géant taïwanais se contente de dire qu'elles sont à peu près en ligne avec le consensus du marché. Certains analystes prédisent jusqu'à 20% de baisse de ventes.

Des efforts de diversifications

Le groupe avait confirmé le 23 novembre des « violences » dans son usine de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, la plus grande usine d'iPhone au monde. Les employés se plaignaient de problèmes de salaires et de leurs conditions de travail. Foxconn, dont la plupart des usines sont en Chine, avait attribué ces difficultés à « une erreur de saisie dans le système informatique ».

Quelques jours plus tard, une vague de manifestations historiques se produisait dans une dizaine de ville en Chine pour contester la politique « zéro Covid » de Pékin et demander plus de liberté. Les règles sanitaires se sont depuis assouplies dans de plus en plus de villes chinoises, dont Pékin et Shanghai.

Cet épisode a de nouveau mis en lumière la forte exposition d'Apple à la Chine bien qu'elle ait baissé depuis le début de la pandémie. S'il semble peu probable que la marque à la pomme puisse se passer de la Chine à brève échéance, les efforts de diversifications se poursuivent. Foxconn a par exemple l'intention de quadrupler en deux ans les effectifs de son usine d'IPhone en Inde.

