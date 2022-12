La France va fournir à l'Ukraine rails, ponts et semences

Le ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire (2d) et le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal (3d) assistent à une cérémonie de signature d'accord en marge de la conférence franco-ukrainienne pour la résilience et la reconstruction, au ministère de l'Économie à Paris, le 13 décembre 2022. La France a annoncé le 13 décembre 2022 trois accords pour donner des rails, des ponts et des semences, lors de la conférence, en plus des dons précédemment annoncés pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver.

AFP - LUDOVIC MARIN