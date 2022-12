Coupe du monde 2022: la finale, un enjeu de taille pour Nike, équipementier des Bleus

Nike, équipementier officiel de la FFF, la fédération française de football, et des bleus, détient le contrat le plus élevé au monde pour une équipe nationale. Grâce à la victoire de la France lors de la coupe du monde en 2018, la marque à la virgule est entrée dans l'histoire du football mondial. La finale de ce dimanche entre l'Argentine et La France représente un enjeu de taille pour elle.

Nike entend bien ajouter un troisième trophée mondial à son palmarès, après le Brésil en 2002 et la France, il y a quatre ans, alors qu'Adidas en a déjà six. Après avoir été sous contrat pendant des années avec Adidas, la Fédération française de football (FFF) lui a préféré l'équipementier américain qui a mis le paquet pour attirer les tricolores dans son giron.

Le premier contrat signé en 2008 avec effet en 2011 s'élevait à 42,6 millions d’euros par an, soit quatre fois plus que ce que la FFF percevait d'Adidas. Contrat qui sera renégocié à la hausse quelques années plus tard et porté à un peu plus de 50 millions par an et incluant une dotation en matériel d'environ 12 millions d'euros par an pour les diverses sélections.

Nike, la marque la mieux représentée du mondial

Avec ce coup de maître, Nike s'est imposée au point de devenir la marque la mieux représentée à l'ouverture du Mondial au Qatar avec 13 équipes sur 32 sous contrat. En cas de victoire des bleus ce dimanche, Nike devra rapidement faire fabriquer de nouveaux maillots avec trois étoiles, les versions match seront vendus 130 euros pièce et les replicas 80 euros.

En espérant que Nike fera mieux qu'en 2018 lors de la victoire des bleus en Russie, où l'équipementier n'avait pas anticipé la fabrication des nouveaux maillots, provoquant la colère des supporters.

