Tesco visé par une procédure au Royaume-Uni pour travail forcé en Thaïlande

De notre correspondante à Londres, Marie Boëda

En moyenne 4 euros par jour, c’est le salaire que recevaient ces travailleurs birmans d’une usine qui fabriquaient des vêtements pour Tesco. C’est moitié moins que le revenu minimum en Thaïlande. Le géant des supermarchés Tesco est visé par une procédure au Royaume-Uni pour le compte de migrants birmans en Thaïlande alléguant de travail forcé pour un ancien sous-traitant fabricant de vêtements.

« Des migrants birmans ont été contraints de travailler jusqu'à 99 heures par semaine avec des salaires illégaux et dans des conditions de travail forcé dans une usine thaïlandaise », précise un communiqué du cabinet Leigh Day, qui les représente, publié dimanche soir.

