Cryptomonnaies: extradé, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est à New York où il doit être jugé

Le fondateur et ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX Sam Bankman-Fried est arrivé le 21 décembre à New York, où il doit comparaître devant une juge.

Sam Bankman-Fried, le fondateur déchu de FTX, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies, est arrivé mercredi 21 décembre à New York. Il avait donné la veille son accord pour être extradé depuis les Bahamas où il était incarcéré. Inculpé pour fraudes massives, entre autres chefs d'accusation, il doit comparaitre devant un juge du tribunal fédéral de Manhattan, puis placé en détention à New York, selon la presse américaine.

Pas moins de huit chefs d’accusation pèsent sur Sam Bankman-Fried, dont ceux de fraudes massives, blanchiment d’argent et violation des lois sur le financement des campagnes électorales. L’ex-roi de la crypto risque 115 années de prison.

Il est accusé d’avoir détourné les fonds déposés par ses clients sur FTX, soit près de 2 milliards de dollars depuis la création de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies en 2019, selon la SEC (la Security Exchange Commission), le gendarme financier aux États-Unis.

« SBF », son surnom, « sera conduit directement dans le district sud de (l'État de) New York », juridiction qui comprend Manhattan, après son arrivée, « et il sera présenté à un juge dès que possible », avait annoncé plus tôt le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, dans une vidéo postée sur Twitter.

Dons à Joe Biden

Avec cet argent, il aurait réalisé des transactions à risques via une autre société de sa propriété, Alameda. Il aurait ainsi investi dans l’immobilier aux Bahamas et donner de l'argent à des politiciens démocrates, dont Joe Biden.

Deux anciens collaborateurs clés du dossier sont, eux aussi, dans le viseur de la justice américaine. Il s'agit de Caroline Ellison, ancienne patronne de la société Alameda, et Gary Wang, co-fondateur de FTX.

Avec ces arrestations, la SEC veut évidemment mettre Sam Bakman-Fried et ses acolytes devant leurs responsabilités. Elle espère aussi, plus largement, faire enfin entrer le monde des cryptos dans le carcan de la fiscalité et des régulations.

