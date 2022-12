Turquie: Erdogan annonce une troisième hausse du salaire minimum en un an

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce jeudi 22 décembre une hausse du salaire minimum de 54% à partir du 1er janvier 2023. Il s’agit de la troisième revalorisation de salaire en un an, dans un pays plombé par une inflation qui a dépassé les 84 %.

Le président turc a annoncé une hausse du salaire minimum de 5 500 livres net par mois, soit environ 276 euros. Le SMIC turc passera donc à 8 500 livres, soit l'équivalent de 427 euros mensuel en janvier.

Entre décembre 2021 et janvier 2023, le salaire minimum turc aura ainsi augmenté de 200 %, sachant que quatre actifs sur dix dans le pays vivent avec moins de 300 euros par mois.

Avec une inflation qui a même atteint 103 % pour les denrées alimentaires, la Turquie traverse une « période critique » reconnaît le président turc, à moins de six mois des élections présidentielle et législatives, frappant de plein fouet la classe ouvrière. Et c’est elle qui a permis à Recep Tayyip Erdogan d’arriver au pouvoir il y a 20 ans, et c'est sur elle qu'il compte pour être réélu en juin prochain.

Mais cette hausse de salaire, étant donné l’ampleur de l’inflation et la chute de la devise turque face au dollar (30% cette année), est trop faible. C'est l'avis d'un des syndicats les plus revendicatifs. La Confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires réclame en effet un salaire minimum d’au moins 13 200 livres turques, environ 670 euros par mois, à réévaluer tous les trimestres en fonction de l'inflation.

