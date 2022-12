L’entreprise propriétaire de TikTok admet avoir espionné des journalistes

ByteDance, la maison mère de TikTok, reconnaît avoir espionné les journalistes qui ont couvert des affaires liées à ses activités. Une déclaration qui intervient au même moment où TikTok cherche à redorer son image et prouver sa fiabilité en matière de gestion des données.

Ce vendredi 23 décembre, l'entreprise chinoise de nouvelles technologies ByteDance incrimine d'anciens employés qui ont eu, à tort, accès à certaines données sensibles, comme par exemple certaines adresses IP. Ces employés s’en sont servis pour traquer des journalistes qui enquêtaient sur ByteDance, dans l’objectif d’identifier l'origine des fuites d’informations aux médias.

Parmi les journalistes visés, un journaliste du quotidien économique et financier britannique Financial Times et un journaliste du site d'information américain « BuzzFeed ». Les deux hommes dénonçaient déjà ces pratiques d’espionnage ciblées en octobre dernier.

Les employés impliqués ne travaillent plus pour le groupe chinois, assure aujourd'hui ByteDance, sans donner plus de détails sur leur nombre ou identité.

Ces informations mettent un peu plus à mal la réputation de TikTok qui s'efforce de redorer son image. Soucieuse de prouver sa fiabilité, la plateforme a indiqué cette année qu'elle allait stocker toutes les informations relatives aux utilisateurs américains aux États-Unis.

Mais le Congrès américain pourrait interdire à tous ses élus l’utilisation du réseau social, en raison, d’après certains élus, des menaces pour la sécurité nationale que représente TikTok. Le 13 décembre dernier, une proposition de loi a été déposée par des parlementaires pour demander l'interdiction du réseau aux États-Unis.

