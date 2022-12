L'action de Tesla, entreprise d'Elon Musk, au plus bas depuis deux ans

Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, à Berlin, le 1er décembre 2020. © Hannibal Hanschke / AP

Texte par : RFI

Tesla n'en finit plus de chuter. Le constructeur automobile américain a perdu près de 70% de sa valeur en bourse cette année et son action s'est encore effondrée de plus de 11% mardi 27 décembre. Le constructeur automobile, appartenant à l'homme d'affaire Elon Musk, réalise une des plus mauvaises performances de l'année dans ce secteur.