Airbnb: les prix en hausse à cause de l'augmentation de la demande

La facture d'une nuit sur Airbnb n'a jamais été aussi salée. Le tarif moyen d'une nuitée dans un logement proposé sur la plateforme est en hausse un peu partout dans le monde. En France, les prix ont bondi de plus de 15% sur les quatre dernières années.

Plus 16% en France, plus 40% aux États-Unis et au Canada. Cette flambée des prix mondialisée sur Airbnb touchent particulièrement les villes touristiques, dont les capitales et les stations balnéaires. À Paris par exemple, il faut débourser en moyenne 80€ de plus qu'en 2019 pour trouver un logement indépendant.

Pourquoi les propriétaires augmentent-ils leur tarif ? Cette hausse s'explique par une augmentation importante de la demande, ainsi que par l'arrivée de nombreux investisseurs immobiliers sur le marché.

Montée en gamme

Cette professionnalisation a entrainé une montée en gamme des logements, qui sont désormais proposés à prix d'or. La tendance est d'autant plus importante dans les villes où les propriétaires sont soumis à des restrictions pour la location de bien de courte durée.

En conséquence, les voyageurs se tournent de plus en plus vers les chambres chez l'habitant, bien moins chères aujourd'hui sur la plateforme.

Reste que le grand gagnant de cette poussée des prix est bien Airbnb. La société américaine a enregistré des revenus records au troisième trimestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars. Contacté par Le Monde, le groupe estime pourtant que « les prix sont stables depuis début 2021 en France ».

