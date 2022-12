Thierry Awesso, industriel togolais: la crise des matières premières «peut durer»

Entretien

L'année 2022 aura été chahutée pour les marchés des matières premières. Certaines entreprises en sont particulièrement dépendantes. C’est le cas de Nioto, société togolaise spécialisée dans la transformation des oléagineux tels que l’huile de coton ou le beurre de karité. Son patron, Thierry Awesso, également vice-président du patronat togolais, tire des perspectives. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Thierry Awesso, comment votre entreprise a-t-elle traversé la crise actuelle dans le secteur des matières premières ?

Thierry Awesso : Nous avons commencé à traverser des périodes difficiles en 2019, avec le début de Covid. Après un temps d’adaptation, nous avons pu réagir de façon adaptée à une situation qui était conjoncturelle, mais qui s'installait. Malheureusement, nous sommes de nouveau rentrés dans l'incertitude avec la crise russo-ukrainienne qui a déstabilisé un certain nombre de coûts de certains produits. Dans un secteur comme le nôtre, nous avons des intrants comme l'hexane alimentaire [solvant employé pour l'extraction des huiles végétales, NDLR]. Nous l’utilisons pour fixer la matière grasse résiduelle de nos amandes de karité qui sortent des presses mécaniques. Il a connu une augmentation de plus de 200% en treize mois. Donc, il a fallu s'adapter alors que nous étions déjà sur des contrats qui étaient ficelés sur des périodes bien déterminées et qui ne pouvaient pas faire l'objet de modifications.

Les difficultés d’approvisionnement touchent donc le processus de transformation ?

Absolument. Les besoins sont toujours les mêmes quand vous produisez des biens, comme le beurre de karité, dont une partie de façon traditionnelle se substitue au beurre de cacao qui se fait de plus en plus rare. Et vous avez la seconde partie du beurre de karité qui va rentrer dans les cosmétiques. Les besoins ont toujours été là. La population augmente. Vous savez que nos populations sont en train de doubler tous les 20 ans et que la demande internationale d'un certain nombre de produits, dont le beurre de karité, est en pleine croissance, quelles que soient les difficultés et donc l’arrivée des matières premières. Le Togo comme le Mali, le Burkina, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont, de façon naturelle, des plants de karité qui peuvent continuer à ravitailler le marché international resté constant.

Dans ce contexte et avec la forte inflation, comment fixer le bon prix pour gagner de l'argent et satisfaire les consommateurs à des prix accessibles ?

C’est une vraie question. Prenons l’exemple de l'huile, notre autre secteur d’activité. Nous sommes une unité industrielle, nous transformons la graine de coton en huile végétale qui est très riche et très demandée. Il faut savoir que pour un pays comme le Togo, le besoin national est de 80 000 tonnes. Mais les possibilités, si on rassemble l'ensemble des graines de coton, sont de seulement 8 000 tonnes. Il y a donc une différence de 72 000 tonnes. Le Togo est obligé d'importer. Il faut donc améliorer la production à l'hectare pour rester à un certain niveau. Au-delà de cela, nos pays ont décidé de prendre un certain nombre de mesures conjoncturelles pour faire face à cette inflation galopante. Le gouvernement a pris des mesures que nous saluons : des subventions dans certains domaines comme le blé, le carburant, le gaz. Pendant un moment, il fallait s'adapter. Mais peut-être que d'autres pays frontaliers n'ont pas forcément suivi le même rythme et on s'est retrouvé très vite dans une situation où les consommateurs de ces pays ont profité des mesures qui ont été prises ici.

Vous appelez à davantage de coopérations régionales ?

Nous estimons que ce passage est absolument nécessaire. Nous avons des structures qui sont en place au niveau de l’UEMOA [Union économique et monétaire ouest-africaine, NDLR] et de la Cédéao [Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, NDLR] et qui sont réglementées par TEC [Tarif extérieur commun, NDLR]. Donc, au niveau de notre sous-région, nous estimons qu'il faut améliorer l'applicabilité des différentes décisions et qu’elles soient harmonisées. C'est la raison pour laquelle une organisation comme l'AIFO, l'Association des unités industrielles de la filière des oléagineuses, a fait des propositions en ce sens.

La Zlecaf est-elle un espoir ?

La Zlecaf, il fallait absolument passer par là. D'un marché de 350 millions d’habitants à un marché de 1,5 milliard d’habitants. Vous voyez qu'il y a de grandes opportunités, mais il y a des étapes nécessaires à franchir au fur et à mesure. « Step by step », comme disent les Anglais, pour y arriver.

Vous attendez une année 2023 un peu plus paisible ?

Oui, parce que nous avons résisté. Nous avons été suffisamment résilients et nous sommes inscrits dans une crise qui peut durer. On ne se fait plus d'illusions. Donc, nous sommes en train de trouver les solutions de résilience pour nous améliorer. Et contrairement au début de la crise où tout le monde se disait que ça allait passer, nous sommes dedans et en train de construire l'avenir différemment.

► Pour en savoir plus : Éco d’Ici Éco d’Ailleurs

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne