France: nouvelle année sombre pour le marché automobile en 2022

Le marché automobile français en baisse de 7,83% en 2022. Les quatre mois de hausse au deuxième semestre n'ont donc pas permis de redresser la barre. Ce secteur n'est pas confronté à une mais à des crises : pénuries de puces électroniques, difficultés de livraison faute de chauffeurs, augmentation des coûts des matériaux.

Le secteur automobile a rechuté en 2022, en dépit de quatre mois de hausse au deuxième semestre, aussi bien dans le marché du neuf que de l'occasion. Tout ceci après une année 2020 catastrophique, avec des concessions fermées et une économie morose, le secteur n'avait pas rebondi en 2021.

Si l'on compare aux chiffres d'avant Covid, la baisse du nombre de voitures neuves vendues en France est encore plus brutale. Au total, 1 529 035 voitures particulières neuves ont été mises en circulation l'année dernière, contre 1 659 003 en 2021. À comparer aux 2,2 millions de 2019, avant la pandémie de Covid-19, selon les chiffres publiés dimanche par la Plateforme automobile (PFA), qui représente constructeurs et équipementiers.

« C’est une baisse qui est due aux problèmes qui arrivent après le Covid, c’est-à-dire que nous avons eu d’abord un problème de semi-conducteurs, de puces électroniques qui n’arrivent pas pour la fabrication de nos véhicules. Puis, se sont rajoutés d’autres problèmes, en particulier celui des livraisons. On a eu d’énormes problèmes de chauffeurs pour pouvoir livrer les voitures qui avaient été commandées », souligne François Roudier, responsable de la communication de la PFA, joint par Pauline Gleize.

Les crises se cumulent, a expliqué François Roudier, énumérant outre « le problème de la disponibilité des composants électroniques, les difficultés de livraison des véhicules, faute de chauffeurs, qui se sont accentuées avec la guerre en Ukraine », « l'augmentation des coûts des matériaux et un carburant trop cher ».

Hausse des ventes de voitures électriques

Dans ce climat morose, la part des voitures électriques continue de progresser, atteignant 13% des immatriculations totales en 2022, contre 10% l'an dernier et à peine 1% quatre ans plus tôt. Une progression réalisée essentiellement aux dépens des motorisations diesel, qui représentent moins de 16% des immatriculations en 2022, en recul de plus de 5 points par rapport à l'année précédente, et dans une moindre mesure de l'essence, qui reste la catégorie la plus choisie par les acheteurs de voitures neuves avec 37% du marché.

« On voit qu’on est dans une progression assez importante (de l'électrique), et puis le diesel commence à disparaître des radars, ne restant que pour les gros rouleurs en ruralité. Donc, on se retrouve avec un marché qui change, des véhicules plutôt haut de gamme. On le voit aussi dans la baisse des véhicules de la catégorie économique inférieure, c’est-à-dire les petits véhicules, pour des véhicules que préfèrent les Français un peu plus SUV, un peu plus statutaires. Et ça aussi, c’est un changement », estime aussi François Roudier, de la PFA.

Pour les constructeurs, poursuit François Roudier, « comme ils avaient moins de composants électroniques, ils ont tous essayé, au niveau mondial - ce n’est pas uniquement en France - de les mettre sur les véhicules sur lesquels ils avaient le plus de marge. Donc, on a plutôt joué la marge contre le volume ».

Le marché de l'occasion, qui avait décollé en 2021, est en net repli (-13%) avec 5,26 millions d'unités, son plus bas niveau depuis 2009, selon les données provisoires du cabinet NGC Data publiées par l'Argus.

