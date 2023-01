Les prix de gros du gaz naturel baissent en Europe

Une station à Barcelone de Enagas permettant d'accueillir du GNL (Gaz naturel liquéfié), le 29 mars 2022. © Emilio Morenatti/AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le prix de gros du gaz naturel en Europe est tombé ce lundi 2 janvier à son niveau le plus bas depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022. Ils avaient flambé alors à cause de la fermeture de plusieurs gazoducs entre la Russie et l’Europe, premier acheteur de gaz russe.