Amazon supprime 18 000 postes y compris en Europe

Centre Amazon à New York (photo d'illustration). AP - Bebeto Matthews

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les réductions d'effectifs se multiplient dans le secteur de la technologie aux États-Unis. Après Snapchat, Twitter et le groupe d'informatique Salesforce, c'est au tour du géant du commerce en ligne, Amazon, d'annoncer la suppression de plus de 18 000 emplois, y compris en Europe. Ce plan de suppression d'emplois, deuxième en deux mois en ce qui concerne Amazon, est le plus important parmi les récentes annonces.