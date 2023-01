Le groupe automobile Stellantis va fabriquer le taxi volant développé par la firme américaine Archer

L'annonce a été faite en marge du grand salon de l'électronique CES de Las Vegas. Il s'agit d'un nouveau virage pour Stellantis, car ce taxi volant n'a rien d'une voiture.

C'est un avion avec douze petites hélices sur les ailes. L'engin baptisé « Midnight » est intégralement électrique, conçu pour transporter quatre passagers en plus du pilote. Il peut effectuer des trajets d'environ 30 kilomètres avec un temps de recharge de 10 minutes entre chaque course. Un concentré de technologie développé par la firme américaine Archer qui s'associe à Stellantis pour la fabrication.

« L'aéronef "Midnight" est en adéquation avec notre philosophie première : la liberté de mobilité. Nous nous engageons à produire pour les citoyens tous les outils possibles pour cette liberté de mobilité. Nous construisons plus d'un demi millions de voitures par mois, donc chez Stellantis, nous nous y connaissons en fabrication de gros volume. Nous sommes prêts à aider Archer sur ce modèle », a assuré Carlos Tavares, le PDG de Stellantis qui était à Las Vegas pour présenter ce taxi volant au CES.

Stellantis s'aventure donc au-delà de la fabrication de voitures et apporte jusqu'à 150 millions de dollars dans le projet. La production de ces taxis se fera dans l'usine américaine d'Archer, elle devrait débuter en 2024. L'objectif est d'assembler 650 appareils par an dans un premier temps avant une possible extension permettant d'en produire jusqu'à 2 300 chaque année.

