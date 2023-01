Les poissons camerounais interdits d'entrer en Europe

Les poissons camerounais désormais non grata en UE. © Sandra Idossou

Bruxelles a décidé de placer Yaoundé sur la liste des pays « non coopérants en matière de lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée ». La Commission avait déjà averti les autorités camerounaises en février 2021 leur reprochent de ne pas suffisament combattre la pêche illicite.