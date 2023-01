Les bénéfices de Samsung Electronics chutent de plus de deux tiers au dernier trimestre 2022

Le groupe sud-coréen, leader sur le marché mondial des smartphones et des téléviseurs, affirme avoir atteint son plus bas niveau en huit ans.

D'octobre à décembre, l'entreprise sud-coréenne a difficilement atteint 3,230 millions d'euros de bénéfice, soit une chute de 69% par rapport à la même période un an plus tôt. Il s'agit du plus petit bénéfice du groupe atteint depuis 2014.

Samsung a vendu moins de smartphones et d'autres appareils électroniques. Moins de semi-conducteurs aussi ont été fournis à Apple, gros client et néanmoins concurrent du groupe sud-coréen.

Pourtant, jusqu'au deuxième trimestre de 2022, le fabricant de smartphones Galaxy, à l'instar des autres entreprises du secteur des technologies, a largement bénéficié de la forte demande d'appareils électroniques, ainsi que des puces qui les alimentent, demande suscitée durant la pandémie.

Inflation et chute de la demande

Dans un communiqué, Samsung a déclaré que ses bénéfices au quatrième trimestre étaient « bien en deçà des attentes actuelles du marché », attribuant cette performance à des problèmes macroéconomiques, aggravés par les taux d'intérêt des banques centrales maintenus élevés partout dans le monde. La faible demande pour les puces-mémoire a été « plus importante que prévu, les clients ayant ajusté leurs stocks (...) pour assainir davantage leurs finances, étant inquiets du moral des consommateurs en raison des taux d'intérêts mondiaux qui continuent d'être élevés et des mauvaises perspectives économiques ».

Mais depuis, l'économie mondiale a été confrontée à de nombreuses tensions : inflation galopante, taux d'intérêt en hausse et chute de la demande plus forte que prévue, ont eu raison de ces bons résultats du mastodonte sud-coréen, dont le chiffre d’affaires représente un cinquième du PIB de la Corée du Sud.

(Avec AFP)

