Les ventes de véhicules neufs en chute libre l'année dernière

Moins de voitures fabriquées égale moins de voitures vendues. Les chiffres pour 2022 commencent à tomber et la tendance mondiale est à la baisse.

Conséquences des pénuries de pièces détachées et des perturbations sur la chaîne d'approvisionnement, les ventes sont au plus bas. Du jamais vu depuis 30 ans au Royaume-Uni. 1,6 million de nouvelles immatriculations l'année dernière, soit 25% de moins qu'avant la pandémie et le chiffre le plus bas depuis 1992. Les confinements en Chine ont provoqué un manque de semi-conducteurs et les fabricants ont multiplié les retards.

Les ventes au plus bas au Japon depuis 1977

Les ventes ont aussi baissé au Japon où elles n'ont jamais été aussi faibles depuis 45 ans. Les constructeurs japonais Toyota, Nissan ou Mitsubishi sont tous en recul. Aux États-Unis notamment où General Motors reprend la tête des ventes. Des ventes américaines qui devraient d'ailleurs chuter à moins de 14 millions de voitures neuves. Une autre explication : la hausse des taux d'intérêt qui a asséché le bassin d'acheteurs potentiels.

Seule l'Allemagne s'en sort, enregistrant 2,6 millions de nouvelles immatriculations en 2022, en légère augmentation.

L'électrique tire son épingle du jeu

Au Royaume-Uni, cela devrait aller mieux cette année, assure le SMMT, organisation chargée de promouvoir le secteur automobile. Les ventes avaient déjà retrouvé un niveau convenable au mois de décembre.

Un léger rebond est également observé en France.

Vu le manque de pièces détachées, les fabricants se sont focalisés sur les véhicules à zéro émission de CO2, précise la SMMT. Sur le seul mois de décembre, les voitures électriques atteignent ainsi leur plus grosse part de marché jamais enregistrée, à quasi 33%. Sur l'année entière, elles atteignent 17%, dépassant les voitures à moteur diesel pour la première fois et devenant la deuxième catégorie de voitures la plus vendue après les véhicules à essence.

