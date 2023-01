Le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis pour 2022 estimé à 165 milliards de dollars

Le dérèglement climatique en 2022 a provoqué une succession d'évènements météorologiques catastrophiques, tels que les tornades, les ouragans, les feux, la hausse du niveau de la mer, les inondations ou encore les vagues de chaleur ou de froid. D'année en année, la facture ne cesse de s'alourdir. Le montant annuel de 165 milliards de dollars représente le troisième plus haut coût depuis que ces données sont suivies par l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA) en 1980.

L'ouragan Ian qui a dévasté la Floride au mois de septembre 2022 est l'évènement météorologique le plus lourd financièrement pour 2022. À lui seul, il représente près de 113 milliards de dommages. La deuxième catastrophe la plus coûteuse est la vague de chaleur et de sécheresse qui a sévi dans l'ouest et le centre des États-Unis, avec un montant de 22 milliards de dollars.

En 2005, l'ouragan Katrina et en 2017 les ouragans Harvey et Irma avaient causé encore plus de dégâts avec des coûts financiers plus élevés que celui de l'année 2022. Rien que l'an passé, les États-Unis ont enregistré pas moins de 18 désastres climatiques, ce qui fait de 2022 la troisième année la plus chargée en évènements météorologiques violents, derrière 2020 et 2021. Les 18 catastrophes recensées aux États-Unis par l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine ont causé la mort d’un peu moins de 500 personnes.

Mais ce qui préoccupe davantage les spécialistes, c'est l'accélération du nombre de catastrophes. Sur les 20 dernières années, le nombre annuel de désastres était en moyenne de huit. Si l'on observe uniquement les cinq dernières années, la moyenne s'est envolée à près de 18 catastrophes par an.

