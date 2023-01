Chine: chute des exportations et importations en décembre, seul le commerce avec la Russie reste stable

Les exportations chinoises étaient en recul de près de 10% en décembre (moins 7,5% pour les importations), alors que l’activité a été ralentie par la vague de Covid qui a suivi le relâchement de la politique sanitaire. Seule la croissance du commerce avec la Russie est restée stable.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est le commerce global avec la Russie qui a enregistré la plus forte augmentation l’an passé côté chinois. Encore le mois dernier, les exportations du Made in China chez le voisin russe ont augmenté de 8,26%, + 8,3% pour les importations. C’est d’ailleurs les produits venant de Russie, à commencer par les hydrocarbures, qui ont le plus bénéficié de l’amitié sino-russe « solide comme un roc ».

Selon les douanes chinoises, les importations ont ainsi augmenté de 43,4% l’année dernière, 12,8% pour les exportations, pour atteindre plus de 175 milliards d’euros. Un « main dans la main » entre Pékin et le Kremlin qui pourrait finir par s’user. « Poutine est fou », confiait récemment un officiel chinois au Financial Times.

► À lire aussi : Chine-Russie: une relation plus forte économiquement mais qui reste imparfaite

L’Union européenne, plus grand partenaire commercial

Mais en attendant que Xi Jinping prenne enfin son téléphone pour appeler son homologue ukrainien, les échanges sino-russes progressent plus vite que le commerce avec les États-Unis qui reste à son niveau de 2021, +0,6% sur un an.

Outre la vague épidémique, l’affaiblissement de la demande mondiale se traduit aussi directement dans les chiffres. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont reculé de 19,51%, baissé de 17, 5% vers l’Europe aussi le mois dernier. L’Union européenne restant le plus grand partenaire commercial de la Chine, derrière l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne