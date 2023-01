Face à des ventes en berne, Tesla baisse le prix de ses véhicules électriques

Confrontée à une baisse de ses ventes, la marque Tesla a annoncé un rabais général sur ses véhicules : jusqu’à -20% sur le prix de ses voitures les plus populaires comme le Model 3 et le Model Y.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

L’an dernier déjà, le PDG de Tesla Elon Musk reconnaissait que le prix de ses voitures était « honteusement élevé » et qu’il risquait de freiner la demande. Tesla s’est fixé comme objectif d’augmenter ses ventes de 50% chaque année mais dans le contexte de ralentissement économique général, la demande automobile tourne également au ralenti et le marché de la voiture électrique est de plus en plus concurrentiel.

La société d’Elon Musk a donc décidé de se lancer dans la guerre des prix de façon spectaculaire pour relancer ses ventes. Jusqu’à -20% sur ses modèles les plus populaires en Europe et aux États-Unis.

Chute en Bourse

Concrètement, sur le marché français cela veut dire que la version entrée de gamme de la Modele 3 baisse de 8 500 euros, passant à 44 990 euros, ce qui rend le véhicule éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Même chose aux États-Unis où cette baisse des prix permet aux acheteurs de Tesla de bénéficier des aides fédérales de 7 500 dollars, une aide offerte uniquement pour les voitures électriques de moins de 55 000 dollars.

L’annonce du constructeur n’a en revanche pas eu d’effet sur l’action Tesla qui reculait encore de plus de 5% vendredi soir à la Bourse de New York, après une forte baisse depuis plus d’un an.

