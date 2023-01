À Davos, l'ONG Oxfam alerte sur la concentration toujours plus importante des richesses

Comme chaque année depuis maintenant 10 ans, l’ONG Oxfam profite de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos, grand rendez-vous des élites économiques et politiques de la planète, pour publier son rapport sur les inégalités dans le monde. Année après année, ces inégalités se creusent.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Davos, Mounia Daoudi

Depuis 2020, deux tiers des richesses produites dans le monde sont détenues par les 1% les plus riches. Des milliardaires qui auraient, à en croire les calculs d’Oxfam, gagné 2,7 milliards par jour depuis la crise du Covid-19. Le principal constat de cette vaste enquête menée par Oxfam est donc l’accélération de la concentration des richesses aux mains d’une toute petite minorité alors que pour la première fois depuis 25 ans l’extrême pauvreté est repartie à la hausse.

L'augmentation importante du patrimoine des plus riches s'explique notamment par les aides accordées par les États face au coronavirus et aux milliards injectés dans l'économie, observe Quentin Parrinello, co-auteur du rapport sur les inégalités. « Ce n’est pas parce qu’ils ont fait des choix économiques et stratégiques particulièrement brillants, souligne-t-il. Et aujourd’hui, on est dans une situation où l’on doit payer la facture de cette crise. Et il semblerait tout à fait logique de les faire contribuer à payer la facture de la crise. »

Une logique qui n’est pas vraiment à l’œuvre à en croire ce représentant d’Oxfam qui dénonce un manque de courage politique. « On a 75 % des pays à travers le monde qui prévoient de diminuer les dépenses dans la santé, dans l’éducation, dans la protection sociale pour payer la facture du coronavirus. Il y a un manque de courage politique, alors même que l’on a vu la nécessité d’avoir un système de santé performant et d’avoir les filets de protection qui protègent les plus précaires. »

« Les inégalités, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques »

Face aux argumentaires des gouvernements évoquant les déficits budgétaires pour baisser les dépenses, Quentin Parrinnello répond qu'il faut mieux taxer : « les inégalités, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques. Et lorsqu'on met en place des mesures pour s'attaquer à la concentration des richesses des milliardaires, notamment des mesures fiscales, on a les moyens de s’attaquer aux inégalités. »

Et il prend notamment pour exemple la réforme des retraites annoncée par le gouvernement français : « On a un gouvernement qui met en place une réforme des retraites alors qu'il suffirait de 2% de la fortune des milliardaires français pour éponger le soi-disant déficit incontrôlable du système de retraite. »

Alors que la crise du coût de la vie a été désignée comme le risque majeur qui pèse sur l’économie mondiale pour les deux prochaines années, Oxfam compte bien se faire le porte-voix d’une exaspération sociale qui n’épargne plus aucune région du monde.

► À écouter aussi : Éco d'ici éco d'ailleurs - Liberté, inégalités, fraternité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne