À Davos, rencontre avec ce millionnaire qui veut payer plus de taxes

Phil White est membre des Patriotic Millionaires, une association britannique qui, comme son nom l’indique, regroupe des gens riches qui se veulent patriotes. Il a fait le voyage à Davos pour attirer l’attention du Forum économique mondial sur l’accroissement des inégalités de richesses dans nos sociétés. Il nous a donné rendez-vous sur Promenade, la rue principale de la petite station de ski des Alpes suisses qui réunit chaque année en janvier l’élite économique et politique de la planète. À une centaine de mètres de l’enceinte ultra-sécurisé du palais des congrès, il sort d’un grand sac en plastique une pancarte qu’il nous montre discrètement : Taxer les riches. Car à Davos, on n’a pas le droit de manifester, confie-t-il.

RFI : Quand et pourquoi avez-vous décidé de rejoindre les Patriotic Millionaires ?

Phil White : Comme beaucoup de personnes avant moi, j’ai été très actif dans ma jeunesse pour ce que je considérais être de bonnes causes. Puis, je suis entré dans la vie active, j’ai eu une famille et j’ai été très occupé par mon travail et par la vie.

Mais maintenant, j'ai décidé de redevenir plus actif pour des causes qui me tiennent à cœur et ceci en est une. Il s’agit de justice économique et d’équité dans nos sociétés.

J’ai commencé à travailler avec les Patriotic Millionaires, de manière plus active cette dernière année et nous avons mené des campagnes de sensibilisation très intenses. C’est assez simple au fond. Nous disons : nous sommes un groupe de gens riches. Nous pouvons nous permettre de payer plus de taxes. Nous aimerions payer plus de taxes pour donner une juste part à la société.

Vous êtes ici à Davos où l’élite économique, dont de nombreux millionnaires et milliardaires, a pris l’habitude de se retrouver. Y a-t-il une chance pour que votre message soit entendu ?

C’est difficile de savoir si les gens nous écoutent. J’espère qu’ils le font. Nous avons soumis une lettre aux dirigeants réunis à Davos qui pointe tous ces problèmes d’inégalités de richesse, d’injustice économique, etc. Et nous appelons à l’action. Nous demandons aux gens riches, qui participent à ce forum, de prendre la mesure de l’effet de leur richesse sur la société, et penser à toutes les bonnes actions que pourraient mener les gouvernements avec une toute petite part de ce qu’ils détiennent. Nous parlons là d’une taxe de 1 ou 2 % par an sur toutes ces richesses qui permettrait d’engager des actions dans le social, l’éducation, la santé pour construire une société plus juste pour tout le monde.

Patriotic Millionaires est une association britannique, basée au Royaume-Uni. Votre cause est-elle soutenue ailleurs dans le monde ?

Il y a une organisation similaire qui a été créée aux États-Unis. Abigail Disney [productrice et philanthrope américaine, petite-fille du fondateur du géant des médias, NDLR] l’a initiée. Elle est d’un grand soutien et finance beaucoup d’actions. Il y a d’autres associations à travers l’Europe et il y a bien sûr les ONG qui se battent contre les inégalités à travers le monde. Mais pour ce qui est des Patriotic Millions, nous essayons de faire grandir ce mouvement à partout dans le monde. Nous avons fait un travail au Chili par exemple, mais ça va prendre du temps. Ça se construit.

Et dans les pays en développement, en Afrique ?

Ce serait une chose formidable si nous y arrivons. Encore une fois, nous avons besoin d’un peu de temps pour faire des progrès. Nous espérons les convaincre par nos actions. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport d’Oxfam qui parle de l’accroissement des inégalités partout dans le monde. Et dans ces régions, que ce soit en Afrique, en Inde ou ailleurs, il y a un nombre frappant de nouveaux millionnaires et de nouveaux milliardaires. Si nous parvenons à les convaincre de nous rejoindre, ce serait formidable.

