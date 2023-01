Internet: le leader suédois du «streaming», Spotify va supprimer 6% de ses effectifs

Une nouvelle coupe chez un grand nom de l'internet. Le suédois Spotify, numéro un mondial des plateformes audio, supprime 6% de ses effectifs. Il s'agit de faire des économies.

« Durant les prochaines heures, des entretiens individuels vont avoir lieu avec les employés concernés », a indiqué le directeur général et cofondateur du fleuron de la musique en ligne, Daniel Ek, dans un message en ligne. Après Amazon, Microsoft ou encore Google, c’est au tour de Spotify d’annoncer des licenciements : 600 personnes devront partir, sur environ 9 800 salariés que compte l’entreprise. C’est le plus grand plan de licenciement du groupe suédois coté à la Bourse de New York.

« Trop ambitieux »

Daniel Ek avance des problèmes de rentabilité et un contexte macro-économique difficile pour justifier ces réductions d’effectifs. Il explique également avoir été « trop ambitieux » dans ses choix d’investissements qui augmentent beaucoup plus vite que son chiffre d’affaires.

En effet, malgré un grand nombre d’abonnés - près d’un demi-milliard d'utilisateurs - et une certaine avance sur ses concurrents comme Apple Music, Spotify accuse régulièrement des pertes depuis plusieurs années. Ainsi, au troisième trimestre de l'année passée, le groupe a enregistré une perte nette de 166 millions d'euros.

Les investisseurs saluent

Pour renouer avec les bénéfices, Spotify a donc décidé, à l'instar des autres géants du net, de réduire sa masse salariale. L’annonce a d’ailleurs été salué par les investisseurs. L’action de l'entreprise, à la peine depuis un an, a rebondi ce lundi à Wall Street.

