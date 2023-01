Philippines: la croissance au plus haut depuis près de 50 ans

À l’image de l’Inde, les pays de l’Asie du Sud-Est prennent le relai avec vigueur de la croissance asiatique. L'an dernier, la croissance économique des Philippines a dépassé 7%, son niveau le plus haut depuis 50 ans. Et ce malgré l'inflation qui, elle aussi, bat les records.

L'inflation n'épargne pas les Philippines : 8,1% en décembre, un record en près de 14 ans. Et pourtant, la consommation interne pousse la croissance du pays vers des niveaux jamais vus depuis un demi-siècle. 7,6% de croissance du PIB sur l'ensemble de 2022, selon l'agence nationale des statistiques. Un très bon résultat qui a surpris jusqu'au gouvernement philippin.

L'argent rentre dans les caisses de l'État

Après le ralentissement provoqué par la pandémie, la demande des consommateurs a pu enfin être satisfaite, explique l'exécutif philippin, et cela a considérablement dopé la croissance. L'amélioration du marché du travail et la reprise du tourisme ont fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État et ont soutenu cette croissance.

Une croissance entre 6% et 7% en 2023 ?

Les Philippines espèrent poursuivre cette dynamique et visent une croissance entre 6% et 7% en 2023, sur fond d'un ralentissement économique mondial dû à la guerre en Ukraine, au durcissement des politiques monétaires et à l'inflation qui progresse.

