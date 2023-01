Tesla engrange des bénéfices records et affiche sa confiance en l'avenir

Aux États-Unis, le carnet de commande de véhicules électriques est plein malgré un environnement économique mondial morose et les frasques médiatiques d'Elon Musk, patron de Tesla, après son rachat de Twitter qui avait fragilisé la confiance des investisseurs.

Le bénéfice net de Tesla avoisine les 3,7 milliards d'euros, soit une hausse de près de 60 % au quatrième trimestre 2022. Et sur l'année, le bénéfice du constructeur a plus que doublé pour atteindre plus de 12,5 milliards. En 2022, le groupe a ainsi livré 1,3 million de véhicules électriques, soit un bond de 40%.

Tesla sait toutefois que la hausse des taux d'intérêt rend l'achat à crédit d'une voiture plus cher. Il y a aussi de plus en plus de concurrents sur le marché de l'électrique. C'est pourquoi il a baissé le prix de ses voitures de parfois 20%.

Produire plus

Le constructeur se dit aussi confiant. L'entreprise « est habituée aux challenges », explique le groupe. Il veut continuer à réduire les coûts et à accélérer les cadences de productions. Elon Musk a dit qu'il pourrait produire 2 millions de véhicules, s'il n'y avait « pas de grosses perturbations sur la chaîne d'approvisionnement ».

Il a aussi répondu aux critiques sur le fait qu'il serait davantage concentré sur Twitter que sur Tesla. Il a assuré que Twitter était un « outil incroyablement efficace » pour faire la publicité de ses voitures.

Le milliardaire a aussi dit que l'arrivée sur le marché de son camion électrique Semi, et surtout de son pick-up Cybertruck qui devrait être disponible en cours d'année, allait doper la demande.

