Les actions du groupe indien Adani chutent en plein scandale financier

Les actions du plus grand conglomérat indien se sont écroulées, perdant 15% de leur valeur en moyenne, ce qui a entraîné une suspension de leur cotation. Cette chute intervient après des accusations de fraudes et de manipulation boursières dans une enquête réalisée par une société américaine d’investissement.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

C’est une hécatombe à la Bourse de Bombay avec tout le groupe Adani qui s’écroule : les sociétés portuaires, d’énergie et même les entreprises de ciment récemment achetées. La société Adani Total Gas, détenue à 37% par la française TotalEnergies, est la pire touchée et perd 20 % de sa valeur.

Le groupe de Gautam Adani, l’homme le plus riche d’Asie, a perdu en tout plus de 38 milliards d’euros en Bourse en deux sessions seulement, selon le quotidien Indian Express, et ceci depuis la publication le 24 janvier de l’enquête d’Hindenburg Research, qui démontre comment la multinationale aurait utilisé des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux pour se financer de manière douteuse et faire gonfler ses valeurs boursières. Adani, qui dément ces faits, qualifie ce rapport de « malveillant », et envisage de porter plainte.

Hindenburg Research dit attendre avec impatience de telles poursuites aux États-Unis, car non seulement elle est sûre des faits contenus dans son rapport de 100 pages, mais surtout, un tel procès lui permettrait, dit-elle, d’avoir accès à plus de documents pour prouver son propos.

► À lire aussi : Inde: un rapport explosif sur le conglomérat Adani, soutenu par le gouvernement, secoue le pays

