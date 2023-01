Soutenue par la consommation, la croissance américaine en 2022 s'en tire bien

BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF

La croissance américaine l'année dernière s'élève à 2,1%, en fort ralentissement par rapport à 2021 mais qui reste meilleure que les prévisions. C'est largement dû à la consommation des ménages, moteur de l'économie américaine.

Publicité Lire la suite

Malgré l'inflation, malgré la politique monétaire et la hausse des taux d'intérêts, les Américains ont continué à consommer.

Ils ont eu très largement recours à des crédits pour leurs achats. En décembre, le montant total des commandes 287 milliards de dollars, 5,6% de mieux que le mois précédent.

Avec un chômage historiquement bas, en dessous des 4%, et grâce aux économies des ménages réalisés pendant la pandémie les États-Unis font face. Ils voient donc leur PIB augmenter de 2,1% l'année dernière. On est très loin des 5,9% post-Covid de 2021 mais les prévisions étaient bien plus pessimistes

Le marché du travail pourrait bien sauver les meubles également pour l'année 2023. Face aux nombreuses incertitudes, le plein emploi constitue un rempart qui pourrait permettre d'éviter une récession. Les économistes tablent en tout cas sur une année très compliquée, avec cette fois, les conséquences concrètes de la hausse des taux et de l'inflation.

S'il n'y a pas récession, la croissance devrait être particulièrement faible, notamment à partir du deuxième trimestre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne