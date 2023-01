L'endettement des pays latino-américains trop élevé, alerte la Banque interaméricaine de développement (BID)

La Banque interaméricaine de développement (BID) tire la sonnette d’alarme sur le niveau élevé d’endettement des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Selon un rapport de la banque, la dette privée comme publique des pays de la région atteint désormais 5 800 milliards de dollars contre 3 000 milliards il y a 15 ans.

La dette cumulée des pays d’Amériques Latine est devenue préoccupante, estime la BID. Elle atteint en effet 117% du PIB de tous ces pays. Elle était de 3 000 milliards en 2008. La dette publique, en particulier, a fortement augmenté entre 2019 et 2020, passant de 58% du PIB à 72% en un an.

L'une des raisons principales, selon la Banque interaméricaine de développement, est la hausse des dépenses budgétaires des États de la région pour lutter contre les effets du Covid-19.

Or, la situation risque de se détériorer encore plus en raison d’un contexte économique mondial difficile et la hausse des taux d’intérêts aux États-Unis pour lutter contre l’inflation.

Le danger d’un défaut de paiement

Cela provoque un effet rebond, les dettes émises par ces pays deviennent encore plus chères à rembourser. Autre effet : la hausse des taux chez leur voisin du nord a mécaniquement renforcé le dollar par rapport aux autres monnaies du continent, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire pour les échanges commerciaux de ces pays.

La BID les invite donc à réduire leurs dettes au risque d'un défaut de paiement. Les institutions économiques internationales alertent depuis plusieurs mois sur les risques d'une crise généralisée de la dette dans les pays émergents et en voie de développement. La Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) estiment qu'une soixantaine de pays sont au bord d'une crise de la dette.

Si les pays pour l'instant les plus concernés par le risque de défaut sont en Asie et en Afrique, l'Amérique latine est loin d'être exempte de risques en la matière, plus encore dans la mesure où la région connaît une croissance relativement plus faible que la croissance mondiale, ce qui limite ses possibilités de réduire mécaniquement son endettement.

Par ailleurs, plusieurs pays sont confrontés à des tensions sociales plus ou moins fortes, à l'image des récents événements dans la capitale brésilienne, Brasilia, ou des manifestations et affrontements qui durent depuis plusieurs semaines au Pérou et ont déjà fait des dizaines de victimes.

