Le Qatar participera dans l'exploitation du gaz au large du Liban

Le ministre des Affaires énergétiques du Qatar et président-directeur général de QatarEnergy Saad Sherida al-Kaabi (g), prend la parole devant le PDG de la multinationale pétrolière et gazière italienne ENI Claudio Descalzi, le ministre libanais de l'Énergie par intérim Walid Fayad et le PDG de Total Energies Patrick Pouyanne, lors d'une cérémonie de signature conjointe pour l'exploration gazière offshore dans la capitale Beyrouth, le 29 janvier 2023.

AFP - ANWAR AMRO