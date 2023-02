États-Unis: la Fed relève une nouvelle fois son taux directeur mais voit un début de désinflation

Sans grande surprise pour les marchés, la Banque centrale américaine a relevé son principal taux directeur de 0,25 point ce mercredi 1er février, à l’issue de sa première réunion de l’année. Il s'agit de la huitième hausse d'affilée.

Cette hausse est moins importante que les précédentes, mais le patron de l’institution Jerome Powell en anticipe d’autres afin de juguler l’inflation, toujours trop importante aux yeux de la Fed. « Les indicateurs récents montrent une croissance modérée des dépenses et de la production ». Autrement dit, l’inflation qui avait atteint un record de 40 ans en juin dernier a un peu ralenti à 5% en décembre, mais elle reste élevée selon la Fed.

L’objectif de l’institution, a rappelé encore Jerome Powell, est bien de ramener l'inflation à 2%, mais on est encore loin. Alors la trajectoire de hausse des taux est maintenue à plus un quart de point, à 4,75% afin d’inciter les banques à relever les taux d'intérêt des prêts aux ménages et aux entreprises pour limiter la hausse des prix.

Cette première réunion de l'année marque en effet un retour au rythme plus habituel d'un quart de point. Mais des hausses supplémentaires sont à prévoir, a averti l'institution. « Nous parlons de quelques hausses des taux supplémentaires pour arriver au niveau que nous pensons être suffisamment restrictif », a indiqué Jerome Powell, lors de sa conférence de presse.

Un début de désinflation

Car si la situation s'améliore sur le front de l'inflation, il est trop tôt pour crier victoire. On observe « le début de la désinflation », a dit le président de la Fed, mais « l'inflation reste élevée », et les resserrements de politique monétaire mettent du temps à faire pleinement sentir leurs effets. Ainsi, « bien que les développements récents soient encourageants, nous aurons besoin de davantage de preuves pour être convaincus que l'inflation ralentit durablement », a-t-il martelé.

Autre sujet d’inquiétude, le marché du travail qui est surveillé comme le lait sur le feu. Pour Jerome Powell, il y a encore trop de demandes par rapport à l’offre, ce qui fait grimper les salaires.

En attendant les chiffres officiels de l’emploi en fin de semaine, le nombre des postes vacants a encore augmenté aux États-Unis d’après des données publiés ce mercredi.

