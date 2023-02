Face à l’inflation galopante, la Banque centrale européenne relève ses taux d'intérêts

La Banque centrale européenne a relevé ce jeudi ses taux d'intérêt d'un demi-point, pour atteindre un niveau jamais égalé depuis 2008. Cette cinquième hausse annoncée a toujours pour but de lutter contre l'inflation en tentant de restreindre la masse monétaire disponible.

Alors qu'aux États-Unis, l'inflation est en net recul, le phénomène est bien plus lent en zone euro. Ce qui oblige les banques centrales à resserrer toujours plus la vis monétaire. Pour la Banque centrale européenne (BCE), le cycle de hausses a débuté dès juillet dernier. Ce mois-ci, l'inflation de la zone euro a reculé pour le troisième mois consécutif à 8,5%. C'est davantage que prévu, mais elle reste bien au-dessus de la cible que s'est fixée la banque centrale : 2% à moyen terme. Il s'agit par ailleurs d'une amélioration en trompe-l'œil car l'inflation « sous-jacente », hors énergie et alimentation, s'est maintenue à 5,2%, a rappelé la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Du côté de la Banque d'Angleterre – qui remonte son taux à 4% –, c'est le même refrain et c'est la dixième hausse consécutive des taux décidé par l'institut monétaire. La situation est exacerbée au Royaume-Uni, qui est la seule grande économie mondiale qui pourrait encaisser une récession en 2023, selon le FMI, et où l'inflation dépasse les 10%.

Une récession attisée par un marché du travail tendu, notamment en raison du Brexit, et des pénuries liées à la pandémie, ainsi qu'une flambée des prix de l'énergie comme chez ses voisins européens.

