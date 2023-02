Énergie: les Occidentaux vont plafonner le prix des produits pétroliers russes

Pétroliers dans le port de Nakhodka (Russie), on le 4 décembre, 2022 (image d'illustration).

Dans la foulée d'un accord de l'Union européenne, le G7 et l'Australie se sont entendus pour plafonner le prix des produits pétroliers russes. Le mécanisme doit entrer en vigueur ce dimanche 5 février, en même temps que l'embargo européen ou « très peu de temps après ». Objectif déclaré : « Empêcher la Russie de profiter » de la flambée des prix liée à la guerre en Ukraine et « soutenir la stabilité » du marché. Que prévoit cet accord ?

Publicité Lire la suite

L'accord correspond aux propositions faites par la Commission européenne. Concrètement, pour les produits les plus chers, comme le diesel, le prix maximum du baril est fixé à 100 dollars. Pour les produits moins raffinés comme le mazout, le plafond est défini à 45 euros.

Les bateaux des pays partenaires

Cela concerne les produits transportés par des bateaux des pays partenaires. Au-delà de ces montants, il sera interdit pour les entreprises basées dans l'UE, le G7 et l'Australie de fournir des services permettant le transport maritime, assurances comprises. Or, les pays du G7 assurent environ 90% des cargaisons mondiales.

La Pologne et les États baltes réclamaient, selon des sources diplomatiques, un prix inférieur pour davantage pénaliser Moscou. Mais l'équation est délicate. Les puissances du G7 et l'Australie entendent toucher Moscou au porte-monnaie sans dissuader la Russie de continuer à alimenter le marché mondial. Cela aurait pour effet de déstabiliser les échanges et risquerait de faire flamber les cours.

Marchés déséquilibrés ?

Moscou communique d'ailleurs sur ce thème-là. La Russie assure que l'embargo européen déséquilibrera davantage les marchés internationaux de l'énergie et dit prendre des mesures pour couvrir ses intérêts.

►À lire aussi : Iran: exportations record de pétrole malgré l'embargo américain

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne