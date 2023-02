En Martinique, une incitation financière à faire plus d'enfants

■ La bombe démographique égyptienne

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Le gouvernement égyptien examine un projet visant à accorder des primes aux familles n’ayant pas plus de deux enfants. Jusqu’à présent c’était les mesures punitives qui étaient appliquées : pas d’aide supplémentaire ou de subventions au quatrième enfant. Le nombre d’Égyptiens vivant en Égypte est de 104 millions auxquels il faut ajouter près de 8 millions d’expatriés.

L’explosion démographique est considérée par les autorités comme un danger équivalant au terrorisme. La première sonnerie d’alarme a eu lieu en 1975 quand le nombre d’Égyptiens a dépassé les 40 millions, deux fois plus qu’en 1950. On a alors parlé de bombe à retardement. Aujourd’hui, la croissance démographique est d’un million de personnes tous les sept mois. Chaque année, il faut donc construire plusieurs milliers d’écoles et engager une armée d’enseignants pour accueillir plus d’un million et demi de nouveaux élèves. Il faut aussi créer plus d’un million de nouveaux emplois pour les jeunes arrivants sur le marché du travail. Un défi qu’aucun gouvernement n’a pu relever depuis les années 1950. Résultat, le fossé ne fait que se creuser. Les classes sont de plus en plus surchargées : on dépasse parfois les 70 élèves par classe. Quant au chômage, il franchi les 60% chez les 15 à 29 ans. La bombe a explosé.